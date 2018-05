Statoil må ut med 4 milliardar etter kontraktsbrot

innenriks

No må Statoil betala store delar av leiga som står att til riggeigaren COSL, til saman rundt 4 milliardar kroner inkludert forseinkingsrenter, fortel Dagens Næringsliv.

Tysdag kom dommen etter at riggselskapet COSL gjekk til sak for å få erstatning for tapet etter at Statoil sa opp kontrakten for riggen COSL Innovator to månader etter dødsulykka på riggen i 2015.

Ulykka skjedde då ei bølgje trefte plattforma på babord side av dekksboksen framme og pressa inn 17 vindauge. Ein 53 år gammal arbeidar miste livet, mens fire andre blei lettare skadde då kjempebølgja trefte riggen på Troll-feltet 30. desember.

I april i fjor blei det kjent at Petroleumstilsynet påviste to regelbrot etter ulykka i Nordsjøen. Om fleire hadde opphalde seg i lugarane då hendinga skjedde, kunne fleire menneskeliv gått tapt, konkluderte tilsynet med.

I dommen frå Oslo tingrett heiter det at termineringa til Statoil av kontrakten er urettmessig. Statoil blir dømd til å betala full leige for riggen i tre månader og deretter 70 prosent av leiga for den resterande perioden til dei kinesiske riggeigarane.

– Vi har fått dommen til tingretten og konstaterer at ingen av partane har vunne saka fullt ut. Vi vil no gå gjennom dommen og ta stilling til om han skal ankast, seier pressetalsmann Eskil Eriksen i Statoil til DN.

(©NPK)