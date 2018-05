Strammare tider for kommunar og fylke

innenriks

– Pengebruken skal noko ned og det betyr også at veksten går ned, seier kommunalminister Monica Mæland (H).

Kommunane får mellom 2,6 milliardar og 3,2 milliardar kroner i frie inntekter i 2019. Det betyr ein realvekst for kommunane på mellom 0,7 og 0,9 prosent.

Tysdag la regjeringa fram kommuneproposisjonen for 2019 saman med revidert statsbudsjett.

Demografien

Kommunalministeren seier at auken i overføringane til kommunane er lågare enn dei siste åra. Men det er framleis slik at ein innanfor dette får dekt utgiftene til demografi.

– Alt tyder på at vi får ei endra befolkningssamansetjing. Vi har hatt lågare fødselstal og lågare innvandring dei siste åra, som gjer at utgifter til demografi har vore lågare enn tidlegare antatt, seier Mæland.

Ho ventar på det endelege svaret i SSBs befolkningsprognosar som kjem i juni.

Det er også varsla frå forskarar at vi vil sjå starten på ein større eldrebølgje frå 2020. Førebuingane til dette er førebels ikkje synleg i overføringane til kommunane.

– Når vi får fleire eldre, går utgiftene til demografi opp, men vi får vite meir om utviklinga frå SSB i juni, seier Mæland.

Færre på vidaregåande

Det blir også færre ungdommar, og fylka som har ansvaret for vidaregåande skule, må i verste fall førebu seg på strammare tider.

Kommunalministeren varslar at overføringane vil bli på mellom minus 100 millionar kroner og pluss 100 millionar kroner.

– For fylka går delen av 16- til 18-åringar ned. Dette er gruppa dei har ansvar for å gi vidaregåande opplæring. Dermed kan utgiftene til vidaregåande opplæring gå ned, forklarar Mæland.

Barnehagenorma

Frå 1. august blir det innført ei ny norm for kor mange vaksne det må vere i barnehagane. Opposisjonen og kommunanes interesseorganisasjon KS meiner ordninga er underfinansiert, men kommunalministeren meiner at bemanningsnorma for barnehagane er dekt inn for i år når det er løyvd 424 millionar kroner over statsbudsjettet.

Det er også sett av over 200 millionar kroner ekstra i revidert budsjett til å oppfylle lærarnorma i tillegg til 500 millionar kroner som allereie er løyvde. Heile lærarnorma er anslått å koste totalt 2 milliardar kroner.

