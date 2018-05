Streik kan ramme NRK-tilbodet i lang tid framover: – Streikeviljen er stor

innenriks

Tysdag ettermiddag samla fleire hundre NRK-journalistar seg utanfor Sentrum Scene i Oslo, klare for å kle på seg raude streiketrøyer og sitja streikevakt i lang tid framover.

Richard Aune, leiaren for NJs forhandlingsutval i NRK, blei teken imot med varm applaus då han kom, ifølgje NRK-programleiar Ole Torp etter å ha sove maks 24 sekund det siste døgnet.

Etter lange forhandlingar med Spekter og NRK-leiinga slo han fast at det framleis er stor avstand mellom partane.

– Vi har kome med det vi oppfattar som tre gode og legitime hovudkrav, men har ikkje blitt møtt på nokon av desse. Vi ønskte ikkje å ta dette steget, men vi er dessverre ikkje der at vi har fått motparten til å lytta på anna vis, sa Aune.

– No ligg ballen hos motparten, slo han fast, samtidig som han streka under at dei 1.700 streikeuttekne journalistane er klare til å halda på så lenge det er nødvendig.

Nyheiter og aktualitet

I mellomtida vil streiken gå hardt utover tilbodet til den statlege rikskringkastaren, både på nett, TV og radio.

Dagsrevyen og alle andre aktualitetsprogram frå nyheitsredaksjonen går ut, mens Dagsnytt-sendingane berre vil koma i form av korte oppdateringar på eitt minutt – lese opp av leiarane i nyheitsdivisjonen. I tillegg går sportssendingane og alle andre aktualitetsprogram på radio ut, som til dømes Her og Nå og Dagsnytt 18.

Konsekvensane såg ein først under sendinga til NRKs Dagsnytt klokka 13 tysdag, der det berre blei lese opp ei kort melding om at journalistane var tekne ut i streik, før alt blei stille.

Redusert 17. mai-tilbod

Framover vil streiken påverka dekninga til NRK av fleire store hendingar. Mellom anna blei det tysdag klart at 17. mai-dekninga til NRK vil bli kraftig redusert, noko Sandra Borch frå Senterpartiet reagerer kraftig på.

– Eg har full forståing for streiken, men NRK er viktig for mange, særleg viktig for dei mange gamle som ikkje kjem seg ut for å feira grunnlovsdagen, seier ho til VG.

NRK kan søkja om dispensasjon frå streiken 17. mai, men gjorde det klart overfor same avis at dei ikkje vil gjera dette.

Avhengig av kor lenge streiken varer, kan også dekninga av det britiske prinsebryllupet 19. mai og starten på fotball-VM i Russland 14. juni bli ramma. NRK strekar under at det uansett blir ei form for dekning av både 17. mai og dei andre arrangementa, og seier dei no er i gang med å kartleggja korleis streiken vil påverka dei enkelte sendingane.

– Situasjonen er sterkt beklageleg overfor publikum. Det er dei vi er mest opptekne av no. Vi håpar på ei løysing så ikkje publikum blir skadelidande, seier mediedirektør Marius Lillelien til NTB.

Raseri og orsaking

Både NJ-journalistane og NRK-leiinga bad tysdag på det sterkaste om orsaking for at streiken fører til at dei ikkje kan levera slik publikum ventar dei neste dagane.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen meiner spørsmåla knytt til vikarar og kompetanse kunne fått ei løysing, men er klar på at han meiner NRK ikkje kan innfri kravet til journalistane om å nærma seg lønsnivået i dei andre store mediehusa.

– Etter mi meinig er det heilt umogleg at NRK skal ha sterkare lønsvekst enn alle andre. NRK er finansiert gjennom lisens og har som offentleg institusjon eit spesielt samfunnsansvar. Vi er sjølvsagt villige til å forhandla innanfor den ramma, sa han.

Samtidig har fleire NRK-profilar rykt ut og uttalt at dei er rasande på leiinga, og at dei på ingen måte vil fråvika krava sine. Også frå lokalavdelingane til rikskringkastaren rundt om i landet blei det meldt om stor streikevilje.

– Vi er skuffa og forbanna. No samlar vi oss til streik og har streikevakter på plass. Vi er førebudde på å halde på lenge, sa klubbleiar for NRK Nordland Gisle Forland til Medier24.

