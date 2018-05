Tidlegare Frp-politikar tiltalt for oppbevaring av narkotika og overgrepsmateriale

innenriks

Frp-politikaren frå Austlandet blei arrestert i mai 2016 etter at politiet fann store mengder narkotika heime hos han.

Ifølgje Østlandets Blad blei det beslaglagt 90,47 gram amfetamin, 15,91 gram kokain, 18,74 gram MDMA, 274 milliliter GHB, 22 tablettar med klonazepam, 4 tablettar som inneheld diazepam, 5 tablettar som inneheld MDMA og 2 tablettar som inneheld mCPP.

Det blei også funne to bilete og ein film som viste seksuelle overgrep mot barn på ei datamaskin heime hos mannen.

– Klienten min legg seg heilt flat når det gjeld narkotikaen. Han innrømmer at han hadde eit rusproblem på den tida, seier forsvararen til mannen, advokat Gunhild Lærum, til Østlandets Blad.

Lærum seier at klienten hennar nektar for kjennskap til overgrepsmaterialet som blei funne på datamaskina.

Mannen har tidlegare hatt rikspolitiske verv og sete i kommunestyret i heimkommunen for Framstegspartiet. Han trekte seg frå alle verva sine og melde seg ut av partiet etter at han blei arrestert.

Strafferamma for innehavinga av narkotikaen er inntil ti års fengsel, mens den for innehavinga av overgrepsmaterialet og dopingmidlane er på høvesvis tre og to år.

Advokat Lærum reagerer sterkt på at det har teke to år å etterforska saka.

– Det er utan tvil eit brot på den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Her må påtalemakta sjå på straffelengda og gje store rabattar, seier ho.

Politiadvokat Isa Engh Ringstad i Aust politidistrikt seier den lange saksbehandlingstida kjem av bemanningssituasjonen hos politiet i Follo.

Saka vil gå i Follo tingrett i september. Retten har sett av éin dag til behandlinga av saka.

