Varmerekord i Oslo

Det skreiv Meteorologisk institutt på Twitter like før klokka 17 tysdag.

Ifølgje Aftenposten er det likevel eit stykke opp til den nasjonale rekorden. I Kongsberg blei det i år 2000 registrert 30 grader allereie 14. mai.

Tidlegare denne veka fortalde Meteorologisk institutt at det kunne bli opptil 30 grader enkelte stader i Sør-Noreg måndag og tysdag, men at temperaturane vil falla noko dei neste dagane. Dermed tyder mykje på at den første tropevarmen inntil vidare lèt venta på seg.

Det varme og tørre vêret fører til at det lokalt er stor skogbrannfare på delar av Austlandet, skriv Yr på nettsidene sine.

– Vegetasjon kan lett ta fyr, og store område kan bli ramma. Ver forsiktig med open eld, heiter det.

Også i Bergen var det fint vêr, der blei det målt 24,9 grader tysdag ettermiddag, skriv Bergens Tidende. Dette var den høgste temperaturen i byen så langt i 2018, men eit stykke unna mai-rekorden på 27,6 grader frå 2013.

Som følgje av den globale oppvarminga blir det sett varmerekordar langt oftare enn før mange stader i verda. I Noreg har gjennomsnittstemperaturen gått opp med ein halv grad dei siste 15 åra, ifølgje Meteorologisk institutt.

