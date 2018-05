Artistorganisasjon melder Tidal 

innenriks

GramArt er den største interesseorganisasjonen i landet for norske artistar med 3.000 medlemmer. Dagleg leiar Elin Aamodt seier ei melding til Økokrim er nødvendig for å få ein full gjennomgang av påstandane om juks i Tidal.

– Viss avsløringane i DN er rette, er dette eit grovt tillitsbrot. Vi ønskjer med denne meldinga å få alle fakta på bordet. Viss gjennomgangen viser at det har gått føre seg ein manipulasjon av strøymetala som har gått utover medlemmene våre, vil vi setja i verk tiltak for å sikra at medlemmene våre får det dei har krav på, seier Aamodt i ei pressemelding.

Ho seier tillit til strøymetenestene er vesentleg for artistane og at det er viktig å reagera og raskt på skuldingane som har kome.

Også FONO, foreininga for norske uavhengige plateselskap, vedtok å melda Tidal, skriv Dagens Næringsliv onsdag.

– FONO ønskjer at Økokrim undersøkjer dei tilhøva som nyleg har kome fram i pressa, rundt dei moglege manipuleringane til Tidal av eigne streamingtal. FONO ønskjer med dette å få klarlagt om det ligg føre straffbare forhold, skriv styreleiar Larry Bringsjord i FONO i ei fråsegn til DN.

Dagens Næringsliv skreiv 9. mai at lyttartala til Beyoncé og Kanye West på den norskutvikla strøymetenesta Tidal er manipulert, noko som skal ha gjeve dei to superstjernene og plateselskapa deira utbetalingar på kostnad av andre artistar. Tidal nektar for at det har gått føre seg manipulasjon.

Måndag blei det kjent at musikkrettsorganisasjonen TONO melder strøymetenesta Tidal til politiet etter avsløringa om at lyttartala til dei to artistane skal vera kunstig blåst opp.

