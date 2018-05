Avgjerande timar i jordbruksoppgjeret

innenriks

Forhandlingane skal vera fullført onsdag.

Tilbodet til staten lydde totalt på 1 milliard kroner, av dette skulle 670 millionar kroner vera tilskot over statsbudsjettet, resten skulle bøndene henta som inntekter frå marknaden. Men ei kjelde seier til Nationen at staten har tilbydd å auka budsjettstøtta med 100 millionar kroner.

Det opphavlege tilbodet til den blågrøne regjeringa om budsjettstøtte blei omtalt som historisk høgt, men bøndene kravde dobbelt så mykje i statsstøtte og viste til at dei strevar med aukande kostnader.

Bøndene meinte dei opphavlege forventningane til staten om kor mykje høgare inntekter bøndene kan venta frå sal i marknaden, var urealistisk. Kravet til bøndene hadde ei ramme på totalt 1,83 milliardar kroner.

Ordning for mjølkekyr

Bøndene ønskjer også å styrkja inntektene for dei minste og mellomstore gardsbruka og føreslo eit nytt, målretta tilskot til mjølkebruk med 15–30 kyr. Staten skal ha kome jordbruket delvis i møte når det gjeld dette og kravet om eit nasjonalt setertilskot, fortel Nationen.

Eit sentralt spørsmål i forhandlingane har vore om ein kan betra balansen mellom produksjon og etterspurnad. Det blir produsert meir lamme- og sauekjøt, svin, kylling og mjølk enn det bøndene får selt. Bondeorganisasjonane vil ha nye tiltak for å regulera marknaden, men dette har staten vore skeptisk til.

Intensiv møteverksemd

– No strammar det seg skikkeleg til og tidsfristen nærmar seg. Det er der vi står no. Det er tunge spørsmål på dagsorden. No i innspurten dreier det seg særleg om struktur og ramme, seier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til Nationen onsdag formiddag.

Forhandlingane var tysdag kveld inne i ein «avgjerande fase», stadfesta forhandlingsleiaren for staten Leif Forsell overfor NTB. Forhandlingane heldt fram natt til onsdag. Onsdag morgon og formiddag var det intensiv møteverksemd mellom partane.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har ofte vore dei som har brote forhandlingane med staten. At leiaren i laget Merete Furuberg framleis sit ved bordet, kan tolkast som eit teikn på at det er håp om å dra i land ein avtale.

