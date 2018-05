Egg-fleirtal knust i stortingssalen

innenriks

Høgre, som gjekk inn for eggdonasjon på landsmøtet sitt, stemte som venta imot då forslaget kom opp til votering tysdag. Men partiet stilte med éin representant meir enn det skulle.

Kombinert med at Venstre og Frp stilte med for få representantar etter det som blir kalla utbytting ved voteringar, enda forslaget om eggdonasjon med å falle.

– Vi føreset at partia held seg til spelereglane som vi er blitt samde om, seier Arbeidarpartiets Ingvild Kjerkol til NTB.

Ho seier partiet no vil be om ei ny votering før sommaren, men at initiativet fører fram er slett ikkje sikkert.

Omkamp

Korleis feilen skal kunne rettast opp, er uklart. Det var ikkje ei lovsak som vart behandla tysdag, og dermed er det ikkje lagt opp til to voteringar.

I tillegg er det reglar som seier at ein ikkje kan stemme over same sak to gonger i ein og same stortingssesjon.

– I forretningsorden paragraf 38 står det at ein kan ta opp saka til ny behandling dersom det er påtrengande nødvendig. Vi er innstilt på å krevje dette, seier Kjerkol.

– Små konsekvensar

Venstres parlamentariske leiar Terje Breivik opnar for å støtte eit slikt initiativ, men understrekar at spørsmålet ikkje er behandla i partigruppa enno.

– Det er ikkje bra at stemmetalet ikkje reflekterer fleirtalet. Men når noko så uheldig først skjer, er heldigvis dei praktiske konsekvensane små, for regjeringa vil uansett komme tilbake til Stortinget med eit lovforslag som varetar meininga til stortingsfleirtalet, seier han.

Forslaget sidestiller sæd- og eggdonasjon, noko som vil innebere at også kvinner som ikkje gjennomfører IVF-behandling kan donere egg.

Vart overraska

Høgres Sveinung Stensland seier han vart svært overraska då han såg stemmetalet etter voteringa. Som venta stemte Ap, Frp, Venstre og MDG for og Høgre, SV, Sp, KrF og Raudt imot. Likevel vart det altså ikkje fleirtal.

– Eg var like overraska eg, som alle andre, seier Stensland.

Han meiner voteringa ikkje har noka praktisk betyding for sjølve saka.

– Dette er ei stortingsmelding og ikkje eit lovforslag. At vi går inn for eggdonasjon er dessutan grundig gjort greie for i merknadane til innstillinga. Det vil bli følgt opp av regjeringa, seier han.

Aps Ingvild Kjerkol er ikkje like sikker på det.

– For oss er det viktig å få avklart dette før Bent Høie set i gang sitt lovarbeid. Det er viktig å få vedtatt ramma for dette lovarbeidet på førehand, seier ho.

(©NPK)