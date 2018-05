Komitéleiar: Færre fryktar 17. mai-terror

innenriks

Komitéleiar Eirik Lunde seier til P4 at han ikkje har fått rapportar frå skular som er uroleg for terror i år. I fjor lèt fleire barn og vaksne vera å delta i barnetoget for å unngå folkemengdene.

– Eg trur at det er ein kombinasjon av at nyheitsbiletet er litt annleis i år, og at folk opplevde at tryggleiken var godt teken vare på i fjor, seier Lunde.

25.000 barn frå 119 skular skal gå i tog i Oslo sentrum i år, og Lunde oppmodar alle til å delta.

– Det kjem til å bli ein folkefest slik som vi er vande til, og eg er heilt trygg på at politiet og beredskapsetaten gjer det dei kan for å gjera det mest mogleg trygt og triveleg for alle, seier han.

Før den store festdag har Politiets tryggingsteneste (PST) opplyst om at det ikkje ligg føre nokon konkrete truslar.

– Per no er PST ikkje kjende med nokon konkrete truslar mot verken 17. mai eller andre merkedagar. Samtidig har Noreg aldri hatt betre beredskap, sa seniorrådgjevar i PST, Martin Bernsen, til Nettavisen tidlegare i veka.

Trass i at PST vurderer at trusselrisikoen er lågare enn i fjor, set Oslo-politiet også i år inn ekstra tryggingstiltak.

(©NPK)