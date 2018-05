Mæland om avstemminga: Dette endrar ingen ting

innenriks

– Stortinget har vedtatt samanslåing av Troms og Finnmark både i denne og førre stortingsperiode. Motstanden var godt kjent for Stortinget då dei behandla regionreforma og gjorde sine vedtak. Regjeringa må sjølvsagt ta omsyn til Stortingets avgjerd. Det må også Troms og Finnmark, seier Monica Mæland til iFinnmark.

– Vi har ikkje eit politisk system der lokale folkeavstemmingar overprøver stortingsvedtak, understrekar ho.

Valdeltakinga var på 58 prosent, og heile 87 prosent av finnmarkingane stemte nei til samanslåing med Troms i folkeavstemminga den siste veka. Resultatet av folkeavstemminga vart lagt fram onsdag formiddag.

Både Ap, SV og Sp krev no at stortingsvedtaket blir gjort om. Det var Høgre, Frp, Venstre og KrF som sikra fleirtal for den omstridde fylkessamanslåinga i nord.

(©NPK)