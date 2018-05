NVE kuttar vasstilførselen til Veslemannen

innenriks

Forsøket med vasstilførsel vil ikkje bli vidareført i år, opplyser Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) onsdag. Konklusjonen kjem etter at NVE har evaluert forsøket med å tilføre vatn til fjellpartiet Veslemannen i oktober i fjor.

Sidan 2014 har bebuarane under Veslemannen i Romsdalen vore evakuerte fem gonger på grunn av store bevegelsar i det ustabile fjellpartiet.

For å redusere belastinga for bebuarar og togtrafikk vart det i 2017 tilført ekstra vatn i eit forsøk på å utløyse eit større skred frå Veslemannen. I oktober vart det gjort to vatningsforsøk då det var raudt farenivå og busetnaden i nærleiken var evakuert og jernbana stengd. I begge tilfelle vart det tilført vatn til øvre delen av fjellpartiet i håp om å utløyse eit skred. Vasstilførselen førte til auka fart på rørslene i fjellet, men det losna ikkje noko større skred.

NVE slår fast at eksperimentet har svakheiter. For å få tilstrekkeleg effekt av vasstilførsel må vassmengdene aukast mykje og vatnet fordelast over eit større område.

– Dette vil bidra til å auke det totale vasstrykket i fjellpartiet og dermed bidra til redusert stabilitet, større bevegelsar, og større sannsyn for eit større skred. Tilført vassmengde kan aukast ved større pumpekapasitet, skriv dei i rapporten.

På grunn av dei store bevegelsane på Veslemannen i 2017, mista NVE fleire strekkstag som har vore ein del av overvakinga av fjellpartiet, og det kan vere risikofylt å få desse erstatta.

NVE vil no prioritere å få etablert ei revidert overvaking av fjellet til hausten. Dette kan ifølgje NVE vere nye faste installasjonar som kan supplere radarmålingane, eller fleire radarsystem.

