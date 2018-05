SSB: Stadig fleire ledige stillingar

innenriks

Det er seks år sidan sist det var så mange ledige jobbar i Noreg, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var 1.400 ledige stillingar innanfor SSB-kategorien «bergverksdrift og utvinning», som er dominert av olje- og gassverksemd, i første kvartal. Det er ein auke på 1.100 det siste året.

I tillegg til at olje- og gassnæringa er viktig i seg sjølv, påverkar den også andre næringar. Delar av industrinæringa er petroleumsretta, og dermed påverka av utviklinga i olje- og gassnæringa. Her var talet på ledige stillingar på 3.400, ein auke på 700 frå same kvartal i fjor.

(©NPK)