Stortinget etterlyser nytt pliktsystem for trålarane

I Stortingets spørjetime onsdag etterlyste fleire politikarar ei ny melding etter at Sandberg i juni i fjor oppsiktsvekkjande valde å trekkje pliktmeldinga då det var klart at hans forslag til løysing ikkje ville få fleirtal i Stortinget.

Sidan har regjeringa vore taus i saka.

– Har regjeringa skifta meining, ville Aps fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth vite.

Sandbergs svar var at han har gjort sonderingar med fleire andre parti for å sjå om det har vore bevegelse.

– Det har det ikkje vore. Det er vanskeleg å legge fram forslag for Stortinget når eg ikkje har fått noko signal, seier han, men antydar samtidig at spørsmålet om trålplikter kan bli ein del av stortingsmeldinga om nytt kvotesystem.

I stortingsmeldinga som vart trekt, gjekk Sandberg inn for å avvikle den meir enn 40 år gamle ordninga som skulle sikre råstoff til nordnorsk fiskeindustri. Forslaget skapte sterke reaksjonar langs kysten, der mange hevda at det ville vere å påskjøne trålreiarane for ikkje å halde plikta til å levere fisk til norske fiskemottak.

Få parti er fornøgd med korleis pliktsystemet fungerer i dag.

– Systemet er ein kontinuerleg skandale og verkar ikkje etter hensikta, seier SVs Torgeir Knag Fylkesnes, som hevdar at berre 10 prosent av fisken blir levert til mottaka.

