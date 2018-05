Vedum: Maktarroganse utan sidestykke å tvinge Finnmark og Troms saman

innenriks

– Valdeltakinga er enormt høg, det var høgare valdeltakinga enn i det nasjonale kommune- og fylkestingsvalet i 2015. Dette er utanom valdag med vekevis med valkamp og debattar i TV i forkant. Det viser at det har vore eit enormt engasjement, også når kommunalminister Monica Mæland (H) og statsminister Erna Solberg (H) har gjort alt dei kan for å umyndiggjere folkeavstemminga heile vegen, seier Vedum til NTB.

Valdeltakinga var på 58 prosent, og heile 87 prosent av finnmarkingane stemte nei til samanslåing med Troms i folkeavstemminga den siste veka.

– Med ei så høg valdeltaking, der nesten ni av ti seier nei til tvangssamanslåing av Troms og Finnmark, så vil det vere ein maktarroganse utan sidestykke frå Høgre og Framstegspartiet å ikkje lytte til dei, seier Senterparti-leiaren.

– Løysing ingen vil ha

Han viser til at dette er ei løysing nesten ingen i Finnmark vil ha, og peikar også på at motstanden opphavleg var stor også blant forlikspartia Høgre, Frp, Venstre og KrF.

– Hovudtalspersonen for dei fire forlikspartnarane, Geir Toskedal (KrF), sa i Stortinget i fjor vår at dette er ei løysing ingen parti eigentleg vil ha, men at det er det kompromisset vi vart samde om. No seier ein i Finnmark at dette er ei løysing ingen folk vil ha. Då bør dei fire partia legge prestisjen til side, lytte til folk og ikkje gjennomføre denne tvangsbruken som Solberg og Mæland står i spissen for, seier Vedum.

Forslag i Stortinget

Han meiner det er realistisk å tru på ein snuoperasjon, og at heile den vedtatte fylkessamanslåinga blir skrinlagt.

– På bakgrunn av denne folkeavstemminga vil vi legge fram eit forslag i Stortinget før jul, der vi summerer opp faktaomtalen av valresultata frå kommune til kommune. Her vil vi foreslå at Stortinget vil respektere folkeavstemminga og at tvangen ikkje skal gjennomførast, seier Vedum.

Han meiner Solberg og Mæland har prøvd å undergrave folkeavstemminga fordi dei ønskte lågast mogleg valdeltaking og så vise at den ikkje har nokon legitimitet.

– Det vil vere første gong i historia at eit Storting overser eit så klart råd frå eit fylke, seier Vedum.

