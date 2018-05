Narkosikta nordmann i Colombia risikerer å stå utan forsvarar

innenriks

– Det kan føra til at han ikkje får advokat, og Utanriksdepartementet betalar ikkje for advokat. Familien hans har heller ikkje pengar til å betala for advokat. Eg prøver å få til ei løysing der tingretten (i Oslo, red.anm.) kan betala for at eg reiser ned, seier den norske advokaten til mannen, Kjell Myrland, til Dagbladet.

Klienten hans nektar straffskuld i saka der han er ein av 13 arresterte. Han meiner saka heng saman med ei misforståing. Myrland seier at nordmannen er sikta for smugling og tilverknad av 1.022 kilo kokain, og at han risikerer mellom åtte og tjue års fengsel.

– Han gløymde stoffet i seglbåtar. Derifrå blei stoffet flytta over til hurtiggåande båtar, og målet var å senda det vidare til land i Mellom-Amerika og USA. Turistane hadde ikkje kjennskap til det som gjekk føre seg, sa Jorge Luis Vargas i det colombianske politiet etter arrestasjonen.

Nordmannen flytta til Colombia i 2016 etter å ha sona ein narkotikadom i Noreg. Politiet hevdar at han var «finanssjef» for det aktuelle narkotikanettverket på grunn av dei internasjonale kontaktane sine.

Ifølgje advokat Kjell Myrland har klienten hans ikkje blitt avhøyrt. Dette trass i at det er over ein månad sidan han blei arrestert i april.

