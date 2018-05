Rosenberg sikrar framtida med Gjøa-kontrakt

innenriks

Milliardkontrakten gjeld bygging og installering av ein ny modul på Gjøa-plattforma i Nordsjøen. Kontrakten er relatert til ein ny modul for prosessering og eksport av olje og gass frå Nova-feltet som ligg om lag 17 kilometer lenger sørvest. Det tyske selskapet Wintershall er operatør på Nova og har vedteke å utvikla dette feltet med to havbotnrammer knytt til Gjøa-plattforma. Det er Neptune Energy som er operatør på Gjøa.

Rosenberg har allereie passert fleire tilsette enn før oljekrisa slo inn, og med den nye kontrakten i hamn, slepp dei tilsette å ha Nav-spøkelset hengjande over seg. Verftet har i dag 820 tilsette og har tidlegare meldt at dei innan året er omme skal opp i over 1.000, skriv Stavanger Aftenblad.

– Ein stor kontrakt for oss som inneber ingeniørarbeid, innkjøp og konstruksjon, installasjon og systemutprøving som varer i tre år, seier marknadsdirektør Ivar Sløveren i Rosenberg WorleyParsons til avisa.

Også dei tilsette er strålande nøgde med den nye kontrakten:

– Ein milliardkontrakt er kjempebra. Det er eit kvalitetsteikn for oss. Den viktigaste leveransen vår er trygge arbeidsplassar med god horisont. For dei tilsette gjev det tryggleik når dei ser at vi har arbeidd framover, seier klubbleiar Roy Inge Nilsen.

(©NPK)