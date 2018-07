Ap: Regjeringa må sørgje for støtte til frakt av fôr

innenriks

– Alle som kan produsere ekstra fôr, må umiddelbart få ei tydeleg forsikring frå regjeringa om at styresmaktene vil garantere for gode fraktordningar, slik at alt ekstra fôr som kan produserast, kjem til nytte i tørkeramma Noreg, seier Arbeidarpartiets landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen til NTB.

Bønder i Sør-Noreg merker no konsekvensane av den verste tørkesommaren sidan 1947. Den har ført til at fleire dyr enn normalt slaktast, fordi bøndene ikkje har nok fôr til dyra sine.

Tapa i fôrverdi kan til saman utgjere milliardbeløp, meiner han.

Han viser til Sverige, der landbruksminister Sven-Erik Buch har understreka at det må hentast pengar frå statsbudsjettet for å bidra til å løyse tørkekrisa som også rammar her.

Sandtrøen meiner tørken viser at når Noreg opplever kriser i matsituasjonen, er det gjerne problem i fleire land samtidig. No er det svært krevjande å importere både fôr og alle dei husdyrprodukta vi normalt treng, seier han.

Dersom mange kyr blir slakta, vil det få konsekvensar for matproduksjonen, næringsmiddelindustrien og verdiskaping over fleire år, meiner Sandtrøen.

– Vi skal hugse at jordbruket er Fastlands-Noregs største sysselsetjar i privat sektor, og at næringsmiddelindustrien er den største delen av industrien vår med 20 prosent av omsetjing og sysselsetting, seier han.

(©NPK)