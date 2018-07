innenriks

I undersøkinga utført av Sentio på vegner av Klassekampen, svarer 50 prosent ja til at dei støttar utvidinga av amerikanske marinesoldatar i Noreg. 36 prosent svarer nei, medan 14 prosent seier veit ikkje.

– Fleirtalet er for at det amerikanske marinekorpset skal kunne øve i Noreg. Det er positivt, og det viser støtte for stortingsfleirtalets linje i sikkerheitspolitikken, seier Høgres Hårek Elvenes til avisa.

(©NPK)