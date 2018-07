Hydro permitterer 80 tilsette i Brasil

innenriks

Permitteringane og avgjerda om å redusere talet på innleigde arbeidarar ved Paragominas skjer etter at aluminiumsraffineriet Alunorte blei pålagt å redusere produksjonen med 50 prosent i februar. Sidan mars har også produksjonen ved Paragominas gått for halv maskin. Selskapet har fram til no brukt kollektiv ferie til å handtere den reduserte aktiviteten.

Ifølgje Hydro blei tiltaket godkjent på eit møte i arbeidstakarforeininga Extractive Industries i dei nordlege delstatane Amapá og Pará i Brasil. Målet er å sikre jobbane på lang sikt. Det er moglegheit for permisjon gjennom brasiliansk arbeidslovgiving, og i samsvar med lovverket vil dei permitterte arbeidarane no bli tilbode deltaking i eit kompetanseutviklingsprogram, skriv E24.

Drifta ved Alunorte har gått for halv maskin etter eit ekstremt regnvêr i februar – etter pålegg frå brasilianske styresmakter. Regnvêret førte til at drikkevatnet blei forureina, og styresmaktene meiner at det var Hydro-anlegget som var kjelda.

Ei intern og ei ekstern gransking konkluderte derimot med at det ikkje er indikasjonar på at Alunorte har forureina lokalsamfunn eller hatt varig innverknad på miljøet i elvane i nærleiken etter det kraftige regnvêret.

(©NPK)