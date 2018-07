Norsk kvinne sikta for barnebortføring lauslaten i Tunisia

innenriks

Forsvararen til kvinna, Svein Kjetil Lode Svendsen, stadfestar lauslatinga overfor Stavanger Aftenblad.

Den etniske norske kvinna blei arrestert 15. mai i Tunisia, etter at ho blei internasjonalt etterlyst av norske styresmakter, sikta for barnebortføring. Ho har sete fengsla saman med den halvtanna år gamle dottera si i eit kvinnefengsel sidan ho blei arrestert.

Fordi Tunisia og Noreg ikkje har utleveringsavtale, fryktar Svendsen at utleveringa kan ta tid.

– Domstolane har varsla at utleveringssaka kan ta opptil sju månader. Det er urovekkjande at ein norsk borgar og barnet hennar risikerer å sitte over eit halvt år i vente av utlevering, sa advokaten til Stavanger Aftenblad i juni.

Om lauslatinga vil sette fart i prosessen med å få henne tilbake til Noreg er usikkert.

