Ruter får støtte til ti nye hydrogenbussar i Oslo

Totalbudsjettet for dei nye bussane er 134 millionar kroner, ifølgje Dagsavisen. Dermed må Ruter sjølv ut med drygt 80 millionar kroner.

Ruter har i dag fem hydrogenbussar og seks batterielektriske bussar i ordinær drift. Selskapet meiner elektriske bussar eignar seg godt for lokale ruter i bynære område, medan lengre, regionale ruter vil krevje hydrogenbussar.

I dag køyrer rundt 4.500 regionbussar rundt i Noreg, ifølgje avisa. På spørsmål om vi vil få sjå liknande prosjekt andre stader enn i Oslo, svarer klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) at det går føre seg fleire prosjekt der hydrogen blir testa som drivstoff.

– Vi har blant anna støtta ASKO Midt-Norge i uttesting av hydrogenlastebilar og gaffeltruckar med lokal produksjon av hydrogen, seier han til Dagsavisen.

Han ser prosjektet i Oslo som eit viktig steg på vegen mot målet om å kutte utsleppa med 50 prosent innan 2025.

– Eg håper prosjektet bidrar til at ein byggjer kompetanse rundt bruk av hydrogen i kollektivtransport og at det byggjer ned barrierar slik at hydrogenbussar kan bli eit reelt alternativ til fossildrivne bussar på regionruter, seier Elvestuen.

