98.000 søkjarar har fått tilbod om studieplass

Totalt var det meir enn 140.000 søkjarar til 1.309 studium ved 27 statlege universitet og høgskular i år, og fleire søkjarar enn nokon gong før er kvalifiserte og har fått tilbod.

– Dette er bra både for studentane og resten av samfunnet. Kunnskap, utdanning og forsking er heilt avgjerande for å takle utfordringane vi står overfor og for å kvalifisere til ein stadig meir omskifteleg og krevjande arbeidsmarknad, seier kunnskapsminister Iselin Nybø (V).

Tala frå Samordna opptak viser at nær 125.000 av dei som søkte er kvalifisert for opptak til minst eitt studium. Nesten åtte av ti av desse har fått tilbod om studieplass, og over halvparten har komme inn på førstevalet. Det er altså sendt ut 4.176 fleire tilbod enn i 2017.

Søknadsvekst til IKT

IKT-studium har hatt ein auke på heile 17,5 prosent. 9.606 får tilbod om plass i teknologifaga i år mot 8.882 i fjor.

– Det er gledeleg at fleire no får plass på IKT- og teknologistudiane. Det viser at regjeringa og utdanningsinstitusjonane har lytta til Tekna og ser at vi treng fleire med slik kompetanse. Samtidig er det klart at kapasiteten på IKT-faga må aukast ytterlegare, seier president Lise Lyngsnes Randeberg i Teknisk-naturfagleg foreining (Tekna) i ein kommentar.

Ho meiner det spesielt er viktig med meir kunnskap innanfor sikkerheit og sårbarheit.

Lærarutdanning populært

Også lærarutdanningane går fram. I alt er det gitt 4.201 tilbod om studieplass ved grunnskulelærarutdanningane i år, ein auke på 14 prosent frå i fjor. Det er Utdanningsforbundet svært fornøgd med.

– Det er veldig bra at fleire vil bli lærarar. Eg trur fleire ser at læraryrket er viktig og at det både er eit spennande og krevjande yrke, seier leiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet. Han håper trenden med dårlege søkjartal er snudd og peiker på at skulen treng mange lærarar framover.

– Når nesten 1.000 fleire enn i fjor får tilbod om studieplass er det oppløftande for framtidig rekruttering, seier Handal. Han trur satsinga på etter- og vidareutdanning og innføring av ei femårig grunnskulelærarutdanning på masternivå har hatt betydning.

Tradisjonelle val

Tala frå Samordna opptak viser også at mange tar tradisjonelle val. Kvinner dominerer framleis helsefaga.

Ved NTNU i Trondheim er det ingen sjukepleiestudiar som har mindre kvinnedel enn 80 prosent, medan ved Universitetet i Oslo har studiane i medisin, odontologi og psykologi hatt ein liten oppgang av mannlege studentar, men framleis er det ein svært skeiv kjønnsbalanse.

– UiO har prøvd ulike verkemiddel for å betre kjønnsbalansen og har erfart at det er behov for meir kraftfulle tiltak for reell endring. Når universitetets kunnskapsgrunnlag er så godt, er det overraskande at Kunnskapsdepartementet dreg i bremsen for kvotering, seier leiar Susann A. Biseth-Michelsen i Studentparlamentet.

Ledige plassar

Det finst framleis ledige studieplassar. Frå fredag morgon kan ein søkje på desse. Torsdag var det 332 ledige plassar over heile landet. Til desse plassane er det prinsippet førstemann til mølla som gjeld.

– Det er vanskeleg å seie om det vil komme mange fleire plassar. Det får vi først vite når søkjarane er fordelte, om nokon er overbooka og om det er nokre studium som manglar søkjarar, fortel informasjonsrådgivar Kristian Folkman ved Samordna opptak til NRK.

