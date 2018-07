Domstoladministrasjonen opnar for hemmelege søknader

innenriks

Grunnen til at Innstillingsrådet ber om at det setjast i verk nye tiltak for å betre rekrutteringa, er gjentatte problem med å få nok kandidatar til dommarembete, skriv Rett24.

I vinter sleit domstolane med å rekruttere til ei rekkje sentrale stillingar. Innstillingsrådet har gjentatte gonger måtta gi opp å innstille minst tre kandidatar, slik lova krev.

Eit gjentakande problem er at sterke kandidatar nøler med å søkje stillingar dersom dei må stå på ei offentleg søkjarliste. Ein slik situasjon oppstod blant anna då den nye sorenskrivarjobben i Vestfold skulle tilsetjast. På den endelege søkjarlista var riksantikvar Jørn Holmes namn unntatt offentlegheit. Holme blei utnemnt til jobben i statsråd 15. juni.

– For meg som offentleg etatsleiar, var det viktig å kunne underrette dei tilsette om dette når innstillinga låg føre. Det var betre for verksemda mi at denne bodskapen ikkje kom før det var klart, seier Holme. Han seier vidare at han er i tvil om han ville søkt om han ikkje hadde fått unntak.

Toppleiarjobbane i norske domstolar blir løna med mellom 1,23 og 1,52 millionar kroner, alt etter kor mange tilsette det er i den aktuelle domstolen.

