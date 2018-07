Kaptein Sabeltann-park skal byggjast i Karibia

innenriks

– I dag er det jungel og mange tre på staden – og ei stor sandstrand. Her vil store delar av Kaptein Sabeltanns univers få plass, fjellet med borga på toppen, øya der greven av Gral bur og Kjuttaviga – eller «Luna Bay» som vika heiter på engelsk, seier skaparen av Kaptein Sabeltann, Terje Formoe, til Fædrelandsvennen.

Temaparken skal innehalde både eit hotell og to-tre piratskuter, og målet er at den skal vere ferdigstilt vinteren 2021/2022. Prosjektet har fått namnet The Kingdom of Captain Sabertooth – Kaptein Sabeltanns kongedømme – og cruiseturistar er ein viktig del av målgruppa. Det blir lagt opp til to kaier for cruiseskip og besøkjande skal også kunne ta seg til temaparken via ein nærliggjande flyplass.

Kristiansand-firmaet Pirate Adventure Group AS (PAG) har betalt 15 millionar dollar for det 200.000 kvadratmeter store landområdet i Den dominikanske republikk. Totalt har prosjektet ein prislapp på mellom 50 og 80 millionar dollar. Dagleg leiar Belinda Sousa i PAG fortel at det no skjer forhandlingar om finansieringa av parken.

PAG har også ein kontrakt med Terje Formoe om utvikling av éin temapark i Mellom-Amerika og ein annan i Nord-Amerika.

