Kvinne dømt til fengsel for å ha svindla svigerforeldra

Kvinna erkjente straffskuld på alle punkt då rettssaka gjekk i slutten av juni, skriv Agderposten. Ho er no dømt for åtte grove bedrageri, to forsøk på grovt bedrageri, ti simple bedrageri, to forsøk på simpelt bedrageri, fleire tilfelle av dokumentforfalsking, posttjuveri og misbruk av elektronisk ID.

Allereie i 2015 blei arendalskvinna dømt til ni månaders fengsel for å ha forfalska svigermoras signatur på ei kjøpekontrakt for eit hus. Etter denne dommen vende kvinna seg til ein person som hadde kjøpt huset ho sjølv hadde ynskt, og tilbaud seg å kjøpe det for 100.000 kroner meir – 1,7 millionar kroner. Ho fekk ja, men mangla pengar og fann ut at ho kunne bruke svigerfarens kodebrikke til å søkje om lån i namnet hans.

Totalt meiner politiet at kvinna søkte om 2,8 millionar kroner i lån i ulike bankar over heile landet. Nokre av lånesøknadene blei stoppa, medan andre blei utbetalte. I tillegg kjem svindelen av svigermora frå 2015 på 1,6 millionar kroner.

I tillegg til fengselsstraffa er kvinna dømt til å betale om lag 1,5 millionar kroner tilbake svigerfaren.

Det er ikkje kjent om kvinna vil anke dommen.

