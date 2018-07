Nybø bekymra for norsk utestenging frå forskingsprogram

innenriks

Noreg har sidan oppstarten i 2014 tatt del i EUs forskings- og innovasjonsprosjekt Horisont 2020, som med eit budsjett på 77 milliardar euro er verdas største, skriv Dagens Næringsliv.

Sidan den gong har norske miljø henta heim 633,6 millionar euro, rundt 6 milliardar kroner, ifølgje Kunnskapsdepartementet.

No kan den norske deltakinga bli pålagt avgrensingar som følgje av eit forslag som EU-kommisjonen har lagt fram for Horisont Europa, ei vidareutvikling av Horisont 2020. På grunnlag av unionens «strategiske ressursar, interesser, autonomi eller tryggleik» kan deltaking avgrensast til EUs medlemsstatar, heiter det i forslaget, som bekymrar den norske forskingsministeren.

– Dette programmet er kjempeviktig for Noreg. Det er tidleg i prosessen, men dette er det siste høvet vi har til å diskutere forslaget, seier Nybø til DN. Tysdag var ho i Wien for å overtyde ministerkollegaene sine.

– Utover formuleringa veit vi ikkje kva som ligg bak. Vi er ikkje rundt bordet når det blir avgjort, så vi er avhengige av at Noreg løfter vår eiga sak no og at EU-medlemmene også gjer det, seier ho.

(©NPK)