Etter det Nettavisen kjenner til gjorde kvinna søka på grunn av ei privat usemje, og ho skal ha nytta opplysningane i denne konflikten.

Spesialeininga skriv i samandraget av saka at kvinna søkte på ein annan person i eit politiregister utan at det var tenestleg grunn for det. Tre vitne har opplyst at kvinna hadde gitt dei det som måtte vere teiepliktige opplysningar om denne personen. Kvinna erkjente i avhøyr søket og delinga av informasjon.

