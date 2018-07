Riksantikvaren vil stanse oppdrettar i verdsarvområde

innenriks

Utan å ha avklart konsekvensane, vil fylkesrådet i Nordland sleppe det største oppdrettsselskapet i verda til i verdsarvområdet på Vega. Det liker Riksantikvaren svært dårleg, melder NRK.

– Riksantikvaren meiner det er veldig uheldig at det no blir gitt konsesjon utan at konsekvensane for verdsarvområdet er tilstrekkeleg greidd ut, seier fungerande riksantikvar Leidulf Mydland.

Dersom fylkeskommunen vel å ikkje omgjere vedtaket etter oppmoding frå Riksantikvaren, må dei sende saka over til Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi stiller oss litt uforståande til at ein no midt i ein veldig god prosess med å greie ut kva konsekvensar eit oppdrettsanlegg vil få for verdsarvområdet, vel å gjere eit slikt vedtak, seier Mydland.

– Miljødirektoratet og Riksantikvaren har løyvd til saman over 600.000 kroner til ei konsekvensutgreiing NINA skal utføre for kommunen. Det er denne vi meiner må leggjast til grunn for om ein skal tillate eit oppdrettsanlegg eller ikkje, seier han.

Fylkesrådsleiar Tomas Norvoll i Nordland har ikkje vore tilgjengeleg for kommentar, men har tidlegare sagt at det einaste rette var å gi eit mellombels løyve.

