Tilskot av Omega-3 har liten eller ingen helseeffekt, ifølgje forskingsrapport

Forskingsrapporten blei publisert av den internasjonale forskings- og helseorganisasjonen Cochrane onsdag, melder NRK.

– Vi er heilt sikre på denne undersøkinga, som går mot den populære oppfatninga om at omega-3-tilskota har positiv hjarteeffekt, seier doktor Lee Hooper, leiar i Cochrane, til BBC.

Grunnlaget for rapporten er 79 ulike intervensjonsstudium der årsaker til gitte sjukdommar i befolkninga er testa. Over 100.000 menneske har deltatt i undersøkinga som har kartlagt om tilskot av Omega-3 har redusert hjarte- og karsjukdommar, slag og dødelegheit.

I tillegg til å slå fast at helseeffekten av Omega-3 er avgrensa, understrekar forskarane at å ete fisk i naturleg form er positivt for helsa.

Førsteamanuensis Mari Myhrstad ved fakultet for helsevitskap ved Oslo Met seier funnet i rapporten ikkje er nytt. Ho meiner Cochranes forsking er viktig, men understrekar samtidig at folk ikkje skal vere bekymra for å ta Omega-3-tilskot.

– Konklusjonen til Cochrane er ikkje at tilskot ikkje er bra, påpeiker Myhrstad.

