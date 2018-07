Bergen langt unna å oppnå sykkelmål

innenriks

I sykkelstrategien frå 2010 heiter det at Bergen innan 2019 skal ha ein sykkelandel på minst 10 prosent av alle reiser, ifølgje Bergensavisen. Det ville vere meir enn tre gonger så mykje som 2010-nivået, då sykling utgjorde 3 prosent av alle reiser.

Med eitt år igjen av perioden, viser grafane at sykkelandelen har gått opp og ned, utan at det er mogleg å spore nokon trend.

– Vi manglar gode sykkelvegar, særleg i sentrale strøk. Men no kjem det, saman med bybanen, gode sykkelvegar mot sør og vest og forhåpentlegvis også mot nord, seier senioringeniør Reidun Instanes i Statens vegvesen til avisa.

«For å endre Bergens renommé som ein lite sykkelvennleg by, er det behov for eit krafttak i sentrum», heiter det i strategien frå 2010, der det også blei vedtatt at kvar tredje offentlege parkeringsplass i Bergen sentrum skulle vere for sykkel innan 2019.

Sykkelandelen i Bergen er i år framleis 3 prosent. Oslo har til samanlikning 5 prosent, medan Stavanger har 8 prosent. Trondheim og Kristiansand kjem best ut av dei store byane med høvesvis 9 og 10 prosent.

