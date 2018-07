Dale vil vurdere lagring av såkorn som beredskapstiltak

innenriks

Dale seier til Nationen at regjeringa fram til no har sett på tiltak som hjelper den akutte situasjonen, men at dei også vil prøve å sjå på beredskap i eit lengre perspektiv.

– Det er eit aspekt vi må gjere greie for når den akutte situasjonen er over, kanskje i fellesskap i Norden, seier han til avisa.

Den verste tørken på over 50 år rammar no store delar av norsk landbruk.

Statsråden besøkte torsdag bøndene Hans Edvard Torp og Jon Hermann Woll-Hansen på garden til sistnemnde, Søndre Rygg, i Re i Vestfold. Dei to bøndene har slått kornåkrane sine for å sikre nok fôr til mjølkekyrne, slik at dei skal sleppe å sende dei til slakting.

Dale lovprisar dei to bøndene for samarbeidet og oppfordrar alle bønder som har ressursar til det, å gjere det same. Han vil likevel ikkje komme med nokre konkrete lovnader om ein krisepakke til landbruket før møtet med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– No har eg invitert dei til eit møte måndag. Det er naturleg at vi drøftar desse innspela der. Så får eg trekkje konklusjonane i etterkant, seier Dale.

