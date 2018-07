Kulturministeren vil vedta medielov i kampen mot falske nyheiter

innenriks

Slik ordninga er i dag, tek Pressens Faglige Utvalg (PFU) seg av det som måtte vere av klager på etikken i norsk presse. Det finst derfor ikkje noko samla lovverk.

No meiner Grande, som omtaler seg sjølv som medie- og demokratiminister, at verdas mediebilde har gjort det nødvendig å vedta ei medieansvarslov, seier ho til Dagsavisen. Spreiingseffekten av falske nyheiter, som den seinaste tida har auka i omfang, er årsaka til at statsråden meiner det er nødvendig med juridiske tiltak.

Forslaget er allereie ute på høyring, og kulturministeren håper det skal løfte dei journalistiske ideala og presisere journalistane og redaktørane sitt innhaldsansvar.

– Det fungerer slik at viss du skriv noko som bryt med dei prinsippa som ligg i lova, så kan eg gå til sak mot deg og redaktøren din, seier ho til avisa.

Med lova håper Grande å gi eit kvalitetsstempel til media som følgjer det etiske regelverket. Ho vil også ha ei klargjering av redaktøransvaret for det som blir publisert i kommentarfelta.

– Vi foreslår at det skal vere redaktøren sitt ansvar å ta bort ulovlege kommentarar innan rimeleg tid, seier ho.

