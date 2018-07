Mission Impossible-billettar til Preikestolen rivne vekk

innenriks

– Vi forventa stor interesse for arrangementet, men dette går over all forventning, seier ordførar Bjarte Sveinsvoll Dagestad i Forsand kommune til Stavanger Aftenblad.

Filmen har noregspremiere 3. august og skal visast på storskjerm på Preikestolen der scener i filmen er spelt inn.

Den nyaste og mest avanserte laserprosjektoren i verda blir brukt til visinga, internasjonale reisemagasin dekkjer arrangementet, og det blir sett opp ekstra transport.

Det er sagt at hovudlykt er ein nødvendig rekvisitt, sidan filmvisinga vil skje etter at det har blitt mørkt. Det blir sett opp ekstraferje mellom Tau og Stavanger.

Framsyninga skjer nesten uansett vêr, med unntak av sterk vind.

