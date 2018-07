NRKs «Sommeråpent» kostar over 20 millionar

innenriks

Summen inkluderer blant anna løn og tillegg for rundt 50 NRK-tilsette i fire veker, i tillegg til reisekostnader, mat, losji, fjellutstyr og fakturering av leverandørar, skriv Dagbladet, som har fått innsyn i NRKs budsjett.

Totalt går rundt 7 millionar med til løn.

– Vi har rekna på det, og pris per sende minutt er 2.800 kroner. Samanliknar ein med ein vanleg tv-dokumentar, som er ein tommelfingerregel i TV-bransjen, kostar det 500.000 kroner for ein halvtime. Sommarsendingane våre kostar 84.000 kroner kvar halvtime, seier programsjef for «Sommeråpent» og «Monsen minutt for minutt» Rune Møklebust til avisa.

I NRKs sommarsatsing besøkjer Lars Monsen og eit celebert utval gjester Hardangervidda, Jotunheimen, Vesterålen og Indre Troms.

Programsjefen meiner pengebruken er riktig fordi NRK «fortel historia om landet vårt ved å vise fram dei mange fantastiske områda som finst i Noreg».

– I ein privatøkonomi er dette kanskje store summar, men for fire veke med masse bra innhald, er ikkje dette mykje, seier han.

