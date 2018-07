NVE: – Rekordlågt grunnvassnivå

innenriks

Det har vore ein usedvanleg tørr sommar og varmerekordar har blitt registrert over heile landet. Ikkje sidan 1947 har Noreg opplevd maken og grunnvassnivå i landet er på eit kritisk lågt nivå.

– Den eldste målestasjonen vi har er på Groset i Telemark. Den er 70 år gammal og der har vi aldri før registrert så lågt grunnvassnivå i juli månad som det vi har no. I og med at det har vore like varmt og like lite nedbør i store delar av landet, kan vi seie den er representativ for andre område også, seier hydrolog og seksjonssjef Inger Karin Engen i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB.

Ho understrekar likevel at det er vanleg med variasjonar i grunnvasstanden.

– Grunnvasstanden varierer alltid gjennom året. Den er generelt lågast på vinteren og så stig den utover våren i samband med snøsmelting. Deretter minkar den om sommaren og når eit nytt minimum rundt september for så å stige igjen på grunn av nedbør på hausten, seier ho og legg til at det som no skjer er svært uvanleg.

Vann til brann

Med tørken har det vore ekstrem skogbrannfare i store delar av Sør-Noreg, der det i førre veke herja mellom 250 og 300 skogbrannar.

Skogbrannfaren er forventa å vare til langt ut på seinsommaren.

– Vi har nok vore skåna frå nokre verkeleg store skogbrannar så langt, men det er på grunn av iherdige innsats frå brannvesenet. Låg grunnvasstand gjer at elver og bekkar blir tørre, og tilsiget til elver og vassmagasin blir redusert. Dermed blir tilgangen på vatn til brannsløkking vanskeleg og utfordrande, seier Engen.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) opplyste førre veke at dei vurderte å be om bistand frå EUs vassbombefly på grunn av dei mange skogbrannane i Sør-Noreg.

Drikkevatn utsett for tørking

NVE har oppfordra vassverkseigarar til å følgje nøye med på vasstanden i brønnar og drikkevassmagasin, og Norges geologiske undersøkingar (NGU) ber no folk melde inn dårleg kapasitet i drikkevassbrønnar i ein såkalla digital dugnad.

– Drikkevasskjelder er no utsett for tørking og det er klart, det er jo ein fare, seier Engen.

Askøy kommune i Hordaland er snart tom for vatn og vasstanden i Ingersvann, den viktigaste drikkevasskjelda i kommunen, minkar med om lag fem centimeter om dagen, ifølgje NRK.

Det er sett i verk ein rekke tiltak for å ta vare på vatnet og unngå sløsing.

– I hovudstaden er det jo blant anna datovatning, der ein kan vatne hagen i to timar om kvelden på partalsdatoar om adressa di sluttar på eit partal og på oddetalsdatoar dersom husnummeret sluttar på oddetal, seier Engen.

Samanhengande nedbør

Sjølv om mange badeglade nordmenn jublar for sydenvarmen, ventar mange på regn og nedbør.

– Det er jo landbruket som merkar dei mest alvorlege konsekvensane av alt dette. Og denne situasjon kan nok opplevast veldig dramatisk for mange bønder som er så avhengige av litt nedbør.

Til veka er det meldt om framleis tørt og varmt vêr både på Sørlandet og Austlandet, og det er førebels ingen utsikter for noko våtare enn ei mogleg ettermiddagsbye.

– Nedbør vil betre situasjonen, men då helst ein type regnvêr som er samanhengande og ikkje ei bye i ny og ne. Dersom vi går ein våt haust i møte med ein god del meir nedbør enn normalt, vil grunnvassnivået vere oppe på eit normalt nivå igjen om nokre månader, seier Engen.

(©NPK)