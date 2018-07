Stoltenberg: Eg fekk tatt eit ordentleg farvel med Thorvald

innenriks

– Ja, fordi då vi snakka saman den kvelden, visste vi at han skulle døy. Eg trur ingen av oss visste at det skulle skje allereie den neste morgonen, men eg trur begge visste at det gjekk mot slutten. Så det var eit ordentleg farvel, seier Jens Stoltenberg til NTB.

Stoltenberg avlyste store delar av programmet sitt torsdag kveld og fredag etter NATO-toppmøtet førre veke. Han seier Thorvald ikkje ville at han skulle avlyse toppmøtet for å reise heim tidlegare.

– Eg føler på ein måte at han heldt ut til eg kom heim. Om det var sånn er det aldri mogleg å få vite, men han ville at eg skulle gjennomføre NATO-toppmøtet. Han forstod kor viktig det var, han ville ikkje at eg skulle avlyse det, han forstod at det hadde vore vanskeleg. Han heldt ut til eg kom heim, og så møttest vi på torsdag kveld og fredag morgon døydde han, seier Stoltenberg.

