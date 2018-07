Tidenes beste resultat for Uber i Noreg

innenriks

Resultatet er det beste sidan selskapet blei etablert i Noreg i 2013, skriv Dagens Næringsliv.

Totalt omsette selskapet for 16,2 millionar kroner i fjor, noko som er 5,1 millionar kroner meir enn i 2016.

Rekordresultatet kjem trass i at Uber i oktober i fjor valde å legge ned hovudtenesta Uber Pop på ubestemt tid etter at politiet i Oslo hadde komme fram til at tenesta var ulovleg. Limousin-tenestene Uber Black, Uber Lux og Uber XXL blir framleis drivne i Noreg.

Uber har varsla at selskapet ynskjer å relansere Pop-tenesta i Noreg.

(©NPK)