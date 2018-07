Brei politisk semje: Nei til villsvin i Noreg

innenriks

Til Nationen seier landbrukspolitisk talsperson i Senterpartiet Geir Pollestad at partiet er uroa over villsvinbestanden i Noreg.

– Vi vil avvise alle forslag om forvaltning av arten. Det må på plass ein utryddingsplan. Villsvin er ein framandart og skal skytast – ikkje forvaltast, seier Pollestad.

Han meiner òg at styresmaktene i Noreg må leggje press på Sverige for å få dei til å redusere eller fjerne bestanden.

Nationen har òg vore i kontakt med dei andre partia på Stortinget, som alle er urolege for utviklinga av villsvinbestanden. Samtidig meiner dei det kan vere vanskeleg å gjere noko med villsvinet. Arten har nemleg ikkje status som uønskt i Sverige.

– Det er ei stor utfordring at Sverige ønskjer å ha ein bestand. Dette gjer det – på grunn av ei lang og open grense – vanskeleg å hindre spreiing til Noreg, seier Morten Ørsal Johansen i Framstegspartiet.

Han oppmodar derfor til jakt på villsvin for å halde bestanden nede.

I Danmark har ein mellom anna bestemt at det skal setjast opp gjerde på grensa til Tyskland for å unngå at villsvina kjem inn i landet.

