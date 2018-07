Kjem med krisetiltak

innenriks

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) presenterte tiltaka etter eit krisemøte med Bondelaget og Norges Bonde- og Småbrukarlag måndag ettermiddag.

Mens mange nyt Syden-temperaturane som har vore i Sør-Noreg i sommar, gjer den verste tørken sidan 1947 at fôravlingane til bøndene er langt under det normale.

– Vi har hatt ein ekstremt krevjande sommar. Denne tørkesituasjonen har vore utfordrande for mange bønder, og spesielt for husdyrprodusentane, sa Dale.

Gir fleire dispensasjonar

Styresmaktene har allereie innført fleire tiltak, men ser seg no nøydd til å ta ytterlegare grep.

– No står vi overfor ein situasjon med vêrutsikter som tilseier at vi ikkje kan håpe på ekstremt store tredjeavlingar, som normalt kunne berga situasjonen, sa Dale.

Han lanserte ti punkt som i første omgang skal hjelpe bøndene.

Blant anna vil ein framover gi dispensasjon på kravet om fôropptak på beite, og forskotsutbetalingane på avlingsskadeerstatning blir auka til 70 prosent av summen. Det blir samtidig oppretta fleire kontrollstasjonar, slik at importert fôr kan lossast i fleire hamnar.

I tillegg ønsker regjeringa å legge til rette for at bøndene får bruke matkorn som såkorn det kommande året, noko Felleskjøpet har foreslått. Det blir også gitt dispensasjon slik at økobønder kan bruke områda sine til fôr og beite, og framleis få tilskot.

– Komme langt

Tørken har blant anna gjort at mange bønder har mått kjøpe fôr frå utlandet for å ha nok mat til dyra sine. Samtidig melder slakteria om stor pågang frå bønder som ser seg nøydd til å slakte dyr på grunn av fôrmangelen.

Leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag hadde denne kommentar etter møtet, som varte ein god halvtime lenger ein planlagt:

– Vi har presentert konkrete tiltak, og vi har komme langt for å komme til semje om regelverksendringar som gir handlingsrom for bonden. Det er viktig at vi har maksimalt fokus på tiltaka vi kan gjere noko med, sa han.

Landbruksministeren understreka etter møtet at dei vil jobbe vidare med fleire andre forslag som krev lengre behandlingstid.

– Det er fleire andre spørsmål av økonomisk karakter. Der vil vi gjere eit fagleg arbeid dei kommande vekene og danne grunnlag for seinare politiske drøftingar. Vi avklarer ikkje dette i dag, men fortset med konstruktiv dialog med landbruksorganisasjonane, sa Dale.

– Vanskeleg psykisk

Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) seier at ho opplever at styresmaktene bryr seg, og gjer tiltak slik at bonden kjem betre ut av denne situasjonen.

– Vi er i ein krisesituasjon som vil gi langtidseffektar. Det står att ein del. Vi understrekar at den økonomiske situasjonen som bonden står i, er vanskeleg psykisk. Det hastar å få dette gjennomført, seier ho.

Meteorologane kan førebels ikkje love noka umiddelbar betring i vêret for dei tørkeramma bøndene.

– Østafjells blir det nok tørt til og med fredag med temperaturar på rundt 30 grader. I helga kan det komme ein del kraftige byer med tore, der kvar bye kan ha med seg 5–10 millimeter nedbør, men det vil vere store lokale forskjellar, seier vakthavande meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB.

– På Vestlandet og i Trøndelag ser det likevel ut til at det i byrjinga av veka vil komme noko nedbør. Det vil nok likevel berre komme mellom 10 og 15 millimeter, så det vil truleg framleis vere ganske tørt.

