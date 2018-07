Varslar regn- og torebyer til opninga av Norway Cup

innenriks

Den største fotballturneringa i verda for unge blir sparka i gang laurdag, og den rekordvarme sommaren har ført til tørre grasmatter på Ekebergsletta. Det kan sjå ut til å endre seg til helga.

– Det er framleis eit stykke fram, men laurdag er det varsla kraftige regn- og torebyer i Oslo. Det har vore såpass lang tørke denne sommaren at det er gunstig for somme, men for dei som ønskjer seg ei sommarhelg, kan det bli veldig vått, seier vakthavande meteorolog Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt til NTB.

Generalsekretær Tony Isaksen i Norway Cup helsar regnvarselet velkommen.

– Vi treng regn for å nå mjukheitskravet i graset, for underlaget er utfordrande. Dei unge spelarane tenkjer ikkje på vêret i det heile, for dei vil berre spele fotball. Det er berre vaksne som ikkje klarer å kle seg som tenkjer på vêret, seier han til NTB.

Norway Cup er den største fotballturneringa i verda, og til i år er 1.900 lag påmelde. Rundt 30.000 deltakarar er venta til turneringa. Norway Cup 2018 startar laurdag 28. juli og varer éi veke.

(©NPK)