WWF: Snart er ressursane på jorda brukte opp for i år

WWF Verdsnaturfondet markerer denne dagen kvart år for å fortelje at vi resten av året bruker naturressursar som jorda treng meir enn eitt år på å byggje opp igjen.

WWF kallar dagen "earth overshoot day" – på norsk overforbruksdagen.

– Over heile verda forsvinn natur i rekordhøgt tempo fordi vi ikkje lever berekraftig nok, fordi vi har eit for høgt forbruk, og fordi vi blir fleire og fleire menneske på jorda. Vi bruker naturressursar som om vi hadde 1,7 jordklodar. Det er skremmande å sjå korleis "earth overshoot day" kjem tidlegare for kvart år. Vi er heilt nøydde til å snu utviklinga så fort som råd, seier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF i ei pressemelding.

Det første året menneska brukte meir av naturressursane enn det jorda kan klare å byggje opp igjen på eit år, var i 1970.

