Fleire kraftselskap stoppar opp i tørken

Det skriv NRK på eit tidspunkt der store delar av Noreg er inne i ein tørkeperiode. Månadene mai, juni og juli i år er så langt tørrare enn dei same månadene i den rekordtørre sommaren i 1947.

– Det er kjempetørt. To av dei tre elvekraftverka våre står. Det finst ikkje vatn i elvene, seier dagleg leiar Stig Falling i det Ålesund-baserte kraftselskapet Tafjord Kraft til kanalen.

Også Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), Eidsiva Vasskraft, og Trønderenergi fortel om lite tilfang av vatn. Ifølgje kommunikasjonsrådgivar Tore Wuttudal har ikkje tilsiget av vatn til magasina i Trøndelag vore så låge sidan 1958.

– Vi produserer langt under det som er normalt. Det er stans ved nokre kraftverk, mens andre går som normalt, seier Wuttudal.

Historisk høge straumprisar bidrar til å avgrense tapet for kraftprodusentane. SSB melde tidlegare denne månaden om ein kostnadsoppgang for straum og nettleige på 30,7 prosent i juni samanlikna med same månad i 2017.

