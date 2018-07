Ny handlingsplan vil integrere gjennom friluftsliv

innenriks

Før presentasjonen tysdag av handlingsplanen, i den steikjande sommarsola ved Sognsvann i Oslo, brukte klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) anledninga til å fly drakar i vinden med frammøtte barnefamiliar, før han tok seg ein kanotur på vatnet.

– Friluftsliv er viktig for folkehelsa, for det er klart at det å bevege seg og vere ute har ein helseeffekt. I tillegg gir friluftslivet alle den opplevinga at dei har dei same moglegheitene, seier Elvestuen (V) til NTB.

Minoritetar ut i naturen

– Friluftslivet er arenaen der vi ikkje ser forskjell på sosiale lag og der menneske møtes for naturoppleving. Derfor er det viktig at enda fleire med minoritetsbakgrunn deltar i norsk friluftsliv, legger Elvestuen til.

Handlingsplanen frå Klima- og miljødepartementet er utarbeidd i samarbeid med friluftsorganisasjonar og inneheld ei satsing på at grupper med låg deltaking i norsk friluftsliv, som personar med minoritetsbakgrunn, skal rekrutterast til å delta.

Det skal skje gjennom nye tilskotsordningar, områdesatsingar og vedlikehald og utvikling av areal. Organisasjonen Norsk Friluftsliv ønsker satsinga velkommen.

Eit fellesskap

– Friluftslivet byggjer fellesskap mellom menneske, som i naturen møtes på ein meir open måte. Slik kan vi bruke friluftslivet til å byggje bruer. Vi må ikkje få eit todelt samfunn for dei som er med og dei som ikkje er med. I friluftslivet skal alle med, seier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv til NTB.

– Friluftslivet er ein viktig del av norsk kultur som gir glede og innhald i livet. Uteaktivitetar held helsa oppe, held folk i jobb og gir gode liv, legg han til.

I tillegg varslar regjeringa blant anna ein forenkling av lovverket som regulerer friluftsliv, slik at det leggjast betre til rette for nye friluftsformer, som til dømes terrengsykling, kiting og klatring i utmark.

Alvorleg bodskap i sommartørken

Regjeringa vil også gjennomgå ordninga med at staten gir pengar til kommunar og friluftsråd slik at dei kan kjøpe viktige friluftsområde.

– Friluftslivet er noko av det mest verdifulle vi har i Noreg, men langt fleire bør få oppleve det, spesielt barn og unge. No er det viktig at handlingsplanen blir følgt opp, seier styreleiar Erling Lae i Norsk Friluftsliv.

Under den varme sommarsola i Sognsvann, som løfta temperaturen opp til 30 varmegrader, poengterer Elvestuen at tørken og varmen i sommar har ei alvorleg undertone, og viser til kampen mot global oppvarming.

– Jo fleire vi får ut i naturen, jo fleire vil sjå kor viktig det er å vareta den. Naturverdi og naturforståing vil vere viktig framover, seier han.

(©NPK)