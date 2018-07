Ryanair-streik gir 600 kanselleringar – Noreg blir ikkje ramma

innenriks

– Til så lenge blir ikkje reisande frå Torp ramma. Dette gjeld primært flygingar til og frå Irland, og vi har ikkje Irland blant direktedestinasjonane våre. Men samtidig veit vi jo ikkje heilt korleis dette utviklar seg, seier administrerande direktør Gisle Skansen ved Sandefjord lufthavn Torp til NTB.

Heller ikkje frå Gardermoen går det direktefly til Irland. Her flyr Ryanair berre til London og Latvias hovudstad Riga. Frå Haugesund går det Ryanair-fly til Malaga og Alicante, men ingen onsdag og fredag denne veka. Reisande blir råda til å sjekke om flyet går som planlagt.

– Til så lenge er den informasjonen vi har fått at streiken ikkje vil ha nokon påverknad her. Dei reisande kan puste letta ut, men det kan vere veldig fornuftig å gå inn på heimesidene til flyselskapa og sjekke korleis ting ser ut for den spesifikke flighten som dei har bestilt eller vurderer å bestille, seier Skansen.

Fleire konfliktar

Det er fagforeininga CNE som tar ut kabintilsette i streik i Belgia, Portugal og Spania 25. og 26. juli. I Italia blir det streika berre den første dagen. Som følgje av streiken kansellerer Ryanair til saman 600 flygingar, og over 100.000 passasjerar blir ramma.

Flyselskapet klarte så vidt det var å unngå ein storstreik før jul i fjor då selskapet anerkjente fagforeiningar for første gong i selskapets 32 år lange historie. Sidan har det derimot vore vanskeleg å bli einige om avtalar i enkelte land.

Det er heva over all tvil at det vil bli fleire konfliktar i tida framover som følgje av forhandlingane selskapet no har sett i gang, uttalte flyanalytikar og dagleg leiar for analyseselskapet Winair, Hans Jørgen Elnæs, til Dagens Næringsliv måndag.

Gjekk ut med pilotlønningane

Førre veke gjekk Ryanair hardt ut mot pilotane i flyselskapet som er basert i Irland og som tysdag gjennomførte ein tredje 24-timarsstreik på under to veker. Leiinga har svart med å offentleggjere lønningane til pilotane som i fleire tilfelle ligg over 200.000 euro.

Ryanair er naturlegvis ikkje fornøgd med at mange ruter og reisande blir ramma, og viser også til at dei kabintilsette får «godt betalt» – med ei årslønn på opp mot 40.000 euro – snaue 400.000 kroner. Det blir også peika på gode arbeidstidsordningar, med fjorten dagar fri kvar månad, sjukelønnsordning og andre gode.

Den britiske avisa The Independent skreiv i byrjinga av juli at Ryanair hadde mått kansellere 1.100 flygingar månaden før som ein konsekvens av streikane blant flygeleiarar og bemanningsmangel. I juni blei til saman over 210.000 passasjerar ramma av kanselleringar som berørte europeisk luftrom.

