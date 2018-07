Tap på 146 millionar for Voss-vatn

innenriks

I fjor uttalte Rune Fløgstad i Voss of Norway, som produserer luksusvatnet, at selskapet var inne i ein lønnsam fase. Men resultatet før skatt viser at selskapet i fjor tapte 146 millionar kroner etter gjeldande kronekurs. Det skriv Finansavisen.

Selskapet rapporterer rekneskapstala i amerikanske dollar.

Tala viser òg at 20 prosent av omsetninga i selskapet forsvann i fjor. I tillegg har årsresultatet falle med nesten 100 millionar kroner.

Stortapet kjem eitt år etter at det kinesiske selskapet Reignwood Europe Holdings kjøpte 59 prosent av aksjane for nesten 1 milliard kroner.

Fløgstad sa den gongen at Voss håpte at eigarskiftet skulle føre til ein raskare ekspasjon i den kinesiske marknaden, noko som ikkje ser ut til å ha skjedd.

Voss of Norway marknadsfører seg som artesisk vatn, og flaskene er i sal i nesten 50 land.

Fløgstad ønskte ikkje å kommentere saka overfor Finansavisen og viste til Voss NYC. Det lykkast ikkje avisa å komme i kontakt med dei.

