UDI vil gi asylsøkjarar innsyn i Facebook-praksis

Utlendingsstyresmaktene bruker sosiale medium når dei har mistanke om at asylsøkarar har komme med urette opplysningar da dei søkte asyl.

UDI har frå januar 2015 til november 2017 tatt det norske opphaldsløyvet frå 437 tidlegare asylsøkarar. 316 personar mista opphaldsløyvet på grunn av løgn eller urette opplysningar i søknaden, mens resten mista opphaldsløyvet med heimel i utlendingslova § 37 (endra forhold eller ikkje lenger behov for vern).

Til no har det ikkje vore kjent korleis UDI nyttar Facebook i slike saker, men dei lettar no på sløret av omsyn til rettstryggleiken. No skal asylsøkarane få vite korleis sosiale medium kan brukast mot dei.

Styrkjer rettstryggleiken

– Det at vi offentleggjer retningslinjene, er jo med på å skape føreseielege forhold for dei som blir omfatta av slike vedtak. Omsynet til dei er det heilt sentrale, seier fagsjef Dag Bærvahr i asylavdelinga i UDI til NRK.

Snuoperasjonen kjem etter tilråding i ein fersk rapport frå Institutt for samfunnsforskning (ISF), laga på bestilling frå UDI.

Informasjon frå Facebook er ikkje den einaste kjelda når UDI vurderer om nokon skal miste opphaldsløyvet. Språktest og intervju kjem i tillegg.

Det å bli kjent med retningslinjene til UDI vil styrke rettstryggleiken for utlendingane, meiner ISF-forskar Jan Paul Brekke.

– Viss ein veit korleis Facebook blir brukt, blir det lettare å forstå og setje seg inn i si eiga sak, og ein kan sjå i førevegen korleis ein ligg an, og korleis styresmaktene tenkjer når dei behandlar saka, seier Brekke.

Kan tilpasse seg

Men verdien av sosiale medium som kjelde for UDI blir svekt når retningslinjene blir kjent, kjem det fram i rapporten. Problemet er at asylsøkarane kan nytte sosiale medium strategisk for å styrkje saka si.

– Det er heilt klart ein balansegang her, og det er nok ein av grunnene til at Utlendingsdirektoratet har halde tilbake retningslinjene dei har for bruk av Facebook, seier Brekke.

UDI opplyser at det meste likevel blir offentleg tilgjengeleg til hausten.

– Store delar av retningslinjene blir offentlege, seier Bærvahr til NRK.

