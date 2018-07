Bondekrav kan overstige ein halv milliard kroner

innenriks

Berre i Oppland fryktar Fylkesmannen at krava kan komme på 70 millionar kroner. Til samanlikning vart det i gjennomsnitt betalt ut rundt 47 millionar i året for heile landet i perioden 2007–2016, skriv Nationen.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) vil ikkje gi noko konkret overslag, men innser at det blir mykje meir enn normalt.

– Problemet er at vi ikkje har ei oversikt over det før vi har ei oversikt over avlingssituasjonen. Vi veit allereie, basert på dei overslaga vi har fått frå fylkesmennene, at avlingsskadeerstatningsordninga anslagsvis kjem til å bli belasta med tre til fire gonger så mykje som normalt, rundt rekna 200 millionar, seier han.

Bønder kan søkje om erstatning viss dei opplever stor avlingssvikt av klimatiske årsaker dei ikkje kan sikre seg mot. Søknadsfristen for avlingsskadeerstatningane er i oktober. Landbruksdirektoratet har dei endelege tala når desse søknadene er behandla.

(©NPK)