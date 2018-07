Brannvesenet er frustrert over bålbrenning under ekstremtørken

innenriks

– Det er observert svært mykje bålbrenning i Telemark i kveld, og mange har gløymt den ekstremt høge skogbrannfaren. Glør frå desse båla kan antenne brann i lang tid i etterkant, så ver så snill å avstå frå dette, skreiv 110-sentralen i Telemark på Twitter tysdag kveld.

Meldinga kom etter at brannvesenet hadde rykt ut til fleire stader der folk tente opp bål og grillar.

– Dei siste dagane har vi vore ute på fem-seks meldingar om bål og grill. Det er utruleg synd at folk ikkje tar omsyn til den ekstreme skogbrannfaren som er no, for det skal ikkje mykje til før det tar fyr i vegetasjonen, seier operatør Arne Momrak ved 110-sentralen i Telemark til NTB.

Held ikkje med eit par halvannanliterar

Telemark er eitt av fylka som har vore hardast ramma av skogbrannar i sommar, men skogbrannaktiviteten har no roa seg.

Momrak seier at brannvesenet, i tilfelle der dei får melding om bålbrenning, oftast sender ut ein bil med eit par mann for å sløkkje og fortelje om bålforbodet.

– Så tørt som det er no set varmen og glørne seg langt ned i bakken. Det held ikkje å dynke med eit par halvannanliterar med vatn. Det må mykje meir til enn som så, seier han.

Arne Momrak understrekar likevel at folk flest overheld bålforbodet.

– Vi får også god hjelp av at fleire butikkar på eige initiativ har rydda vekk grillar og eingongsgrillar. Skognæringa har i tillegg tatt ein pause, noko som er kjempebra og som gjer at vi generelt har få branntilløp, seier han.

Politiet varslar auka bøter

Brannvesenet varslar politiets operasjonssentral når dei får melding om bålbrenning, og ofte rykker politiet ut saman med brannvesenet til slike meldingar.

Fredag i førre veke sa påtaleansvarleg Per Morten Sending i Søraust politidistrikt til Laagendalsposten at dei sidan slutten av mai har meldt 25 personar for brot på det totale grillforbodet, og at dei vurderer å auke bøtene.

– No med den ekstreme skogbrannfaren vurderer vi å skru opp bota for å tenne bål eller grill, til 10.000–12.000 kroner, sa Sending.

Varmetopp før regnet

Denne veka har Vestlandet fått regn mange stader. Til helga er det meldt regn også på Sør- og Austlandet. På Sørlandet er det venta 5–15 millimeter i helga, mens det på Austlandet kan komme opp mot 50 millimeter enkelte stader.

Vakthavande meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt er likevel usikker på om det vil vere nok til at det blir noka vesentleg endring i skogbrannfaren.

– All nedbør hjelper på skogbrannfaren, så får vi sjå om det trenger ned i bakken eller om det berre tørkar opp igjen. Vi får berre håpe at det ikkje blir så mykje tore, for no er det tørt langt ned i bakken, seier Moxnes.

Før regnet kjem er det likevel venta endå varmare vêr. Fredag kan vi ifølgje meteorologane få årets varmaste dag med opp mot 34 grader enkelte stader i Sør-Noreg.

Momrak på 110-sentralen trur framleis at det vil vere høg skogbrannfare ei god stund til.

– Ein seier at ei rotbløyte er på 20–30 millimeter, og det må nok komme fleire sånne for å senke skogbrannfaren vesentleg. Sjølv om det kjem 40 millimeter i helga, betyr ikkje det at faren er over på måndag.

