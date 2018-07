Fire har omkomme på fiskebåtar så langt i år

innenriks

Totalt vart det registrert 106 arbeidsulykker i perioden, omtrent det same som i fjor, da talet var 115. I fjor omkom også fire i dødsulykker i den same perioden.

– Det er gledeleg at vi ser ein liten nedgang i talet på personulykker, men vi hadde ønskt ein mykje større nedgang i talet på arbeidsulykker og spesielt på talet på omkomne. Dette viser at vi er nøydde til å halde fram med haldningsskapende arbeid og tiltak, seier fungerande sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

To av dei som omkom i første halvår i år, var fiskarar som fall over bord under garnfiske og krabbefiske. Ein annan fiskar omkom da båten hans gjekk ned.

Den fjerde dødsulykka skjedde på eit større fiskefartøy. Ein utanlandsk fiskar gjekk inn i ein lastetank som skulle luftast ut.

– Han mista medvitet på grunn av oksygenmangel, fall ned i tanken og vart liggjande med ansiktet i restar frå lasten, opplyser Sjøfartsdirektoratet i ei pressemelding.

(©NPK)