Framleis historisk høge straumprisar

innenriks

Ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er dette første gong gjennomsnittsprisen for veke 29 oversteig 50 øre per kilowattime (kWh).

Det er ei dryg dobling av tiårssnittet for same veke på 24,36 øre.

NVE melder samtidig om at fyllingsgraden i norske kraftverks vassmagasin sokk med 0,4 prosentpoeng i førre veke. Ved utgangen av veka var fyllingsgraden på 60,4 prosent.

Ein må tilbake til 1996 for å finne eit lågare tal for same veke, Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Medianverdien for perioden mellom 1990 og 2017 er 75,3 prosent.

(©NPK)